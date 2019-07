Avvistata tartaruga marina sulla spiaggia di Meta di Sorrento.

Un evento insolito, più che raro. Ieri notte una tartaruga Carretta caretta è apparsa su un lido di Meta di Sorrento in penisola sorrentina. Una spiaggia di solito affollatissima in estate.

La Caretta è poi rientrata in acqua. Molto probabilmente ha effettuato un sopralluogo per nidificare e sarebbe un caso davvero eccezionale. Da stamattina gli esperti dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella e della stazione zoologia A.Dhorn, con il prezioso contributo della Capitaneria di Porto, sono sul sito per verificare l’accaduto. Ci resteranno per giorni monitorando il lido.

Non è escluso, infatti, che la tartaruga possa tornare già stasera per deporre le uova. In quel caso andranno tutelate e monitorate come accade in altre spiagge campane, soprattutto nel Cilento.



“La collaborazione ultradecennale tra Area Marina Protetta di Punta Campanella e la Stazione zoologia A.Dhorn- spiega Antonino Miccio, direttore Amp Punta Campanella- ha permesso di salvare più di 160 tartarughe. Da anni questo splendido abitante del mare è tornato a nidificare lungo le coste campane. Dovesse accadere anche in penisola sorrentina sarebbe davvero un evento eccezionale. Intanto siamo in campo con tutta la competenza e l’esperienza accumulata in questi anni grazie ai biologi dell’ A.Dhorn per seguire e monitorare questo piacevole avvistamento.”

L’ Area Marina Protetta di Punta Campanella raccomanda a tutti di prestare attenzione nel tratto di mare da Vico a Sorrento. In caso di avvistamento della Caretta Caretta, contattare subito il 1530 della Guardia Costiera e restare ad almeno 10 metri di distanza dalla tartaruga per non interferire con le sue attività.