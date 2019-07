City Sightseeing Napoli aderisce a plastic free.

City Sightseeing Napoli, la società dei bus rossi festeggia i 16 anni di attività, con 5 milioni di passeggeri trasportati, tingendosi di “verde” ed aderendo alla campagna “plastic free”.

” Dal 2021 la comunità europea vieterà produzione e commercializzazione della plastica nei Paesi dell’Unione europea – si legge in un comunicato – anche la City Sightseeing Napoli ha deciso di dare il suo piccolo contributo varando una serie di iniziative a difesa dell’ambiente”.

” Da oggi per il nostro anniversario – dichiara Antonietta Sannino Amministratore Delegato CS Napoli – i dipendenti sono stati dotati di una borraccia in alluminio personalizzata e una bag in cotone eco-friendly targata #MOVEONGREEN per promuovere e sensibilizzare tutti, turisti compresi, alla riduzione del consumo di plastica “.

“La City Sightseeing – continua la Sannino – si è sempre mostrata attenta all’eco-sostenibilità a partire dalla flotta dei bus a basso impatto ambientale. Inoltre da 7 anni abbiamo in affido la zona degli Spalti del Maschio Angioino 600mq di cui ci occupiamo provvedendo alla cura del verde”.(ANSA).