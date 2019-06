Domeniche ecologiche 2019, 9 giugno 2019 divieto di circolazione dalle 9.30 alle 13.00.

Nella giornata di domenica 9 giugno, i cittadini potranno riscoprire il piacere di vivere la città senza auto e senza moto con le Domeniche Ecologiche. Per queste giornate è previsto il blocco della circolazione dei veicoli dalle 9,30 alle 13.00 limitatamente alla parte del territorio comunale indicata nella delibera n. 292 del 2015.

“Le Domeniche ecologiche oltre a rappresentare uno strumento utile per migliorare la qualità dell’aria ”- dichiara l’Assessore all’Ambiente Del Giudice – “sono un’occasione per vivere una giornata ecologica in città riappropriandosi degli spazi urbani. In queste occasioni sarà potenziato il servizio del trasporto su gomma dell’ANM e attivato il servizio Taxi collettivo”.

Le deroghe

a) gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napoli Servizi S.p.A. adibiti al trasporto disabili;b) i veicoli elettrici ad emissione nulla;c) i veicoli delle Forze dell’Ordine, del servizio autonomo Polizia locale del Comune di Napoli, della Protezione Civile, militari, i veicoli di servizio dell’amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali, e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;d) i veicoli intestati ad Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all’esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;e) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d’urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva , nonché fotografi professionisti;f) gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l’espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l’indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l’attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta, ove la terapia medesima viene effettuata, con l’indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;g) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;h) gli autoveicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico, i taxi, gli autoveicoli a noleggio ed i bus turistici;i) gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato;j) i veicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale “CC” e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla “CC” di colore rosso;k) i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, funerali) programmate nei giorni di blocco. La richiesta di deroga può essere inoltrata via fax o via mail al servizio autonomo Polizia locale unitamente alla certificazione del Parroco o dell’Ufficiale di Stato Civile.

Richiesta di permesso di circolazione per la partecipazione a cerimonie religiose o civili

sarà attivato, in forma sperimentale, il nuovo. Il nuovo servizio prevede il collegamento tra i tre hub cittadini: l’Aeroporto di Capodichino, la Stazione Centrale e la Stazione Marittima/Molo Beverello.Per consentire un facile riconoscimento, i taxi di turno che effettuano questo specifico servizio, esporranno, l’indicazione del percorso e l’importo della tariffa a persona.Il costo per il singolo passeggero è pari a € 6 (sei euro) comprensivo di bagagli.I tassisti che intendono effettuare il trasporto cumulativo non avvieranno il tassametro e applicheranno la tariffa di € 6,00 (sei) a passeggero per ogni singolo percorso di andata o di ritorno, indipendentemente dalle fermate intermedie. Prima della partenza, i tassisti dovranno rilasciare, a ciascun utente, una ricevuta. La partenza dovrà avvenire dopo 15 minuti dall’arrivo dei primi 3 passeggeri.

I percorsi previsti sono i seguenti:

Andata: Aeroporto – viale Ruffo di Calabria – via O. Salomone – via del Riposo – via Don Bosco – P.zza Carlo III – Via Arenaccia – corso Novara – P.zza Garibaldi – corso Umberto – via A. Depetris – p.zza municipio – via C. Colombo;

Ritorno: via C. Colombo – via A. Vespucci – corso A. Lucci – P.zza Garibaldi – corso Novara – via Arenaccia – P.zza Carlo III – via Don Bosco – Largo S. Maria del Pianto – via Comandante Umberto Maddalena – Aeroporto.

Sono previste le seguenti aree di fermata:

Aeroporto: in prossimità della rotonda di viale Ruffo di Calabria fronte postazione della Polizia Locale;

Stazione Centrale (collegamento andata) corso Novara altezza civico 3;

Stazione Centrale (collegamento ritorno) corso Arnaldo Lucci alt. ingresso Metropark;

Stazione Marittima/Beverello via Cristoforo Colombo corsia dx direzione via Marina altezza semaforo/fermata Anm.