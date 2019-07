Incendio a Fuorigrotta, intervento Arpac per valutare gli effetti sulla qualità dell’aria.

L’Agenzia regionale protezione ambientale Campania è intervenuta tempestivamente per valutare gli effetti ambientali dell’incendio divampato stamattina a Napoli in un deposito di via Caduti di Nassiriya, nel quartiere di Fuorigrotta.

Nel primo pomeriggio di oggi, l’Agenzia ha provveduto a installare un laboratorio mobile nei pressi della caserma dei Carabinieri di via Caduti di Nassiriya, posizionato e messo in funzione grazie alla collaborazione offerta dall’Arma. Già utilizzato in molti casi analoghi negli ultimi anni, il laboratorio monitora la presenza di vari inquinanti in atmosfera, tra cui polveri sottili, ossidi di azoto, monossido di carbonio, benzene. Nei pressi del laboratorio mobile, Arpac ha posizionato anche un campionatore di alti volumi di aria per il monitoraggio e la ricerca di diossine e furani.

L’incendio allo stato appare già domato dall’intervento dei Vigili del Fuoco. I risultati delle attività di monitoraggio dell’Agenzia verranno diffusi nei prossimi giorni, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per l’elaborazione dei dati.