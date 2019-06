La Giornata Mondiale degli Oceani, il mare come risorsa.

In occasione delle celebrazioni per la “Giornata Mondiale degli Oceani 2019”, la Delegata al Mare, Daniela Villani, con gli studenti del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Napoli e gli esperti ricercatori dell’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISMAR-CNR) di Napoli, discuteranno dei risultati conseguiti nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro su tematiche di tutela della risorsa Mare, con un Workshop dal titolo “Paesaggio marino-costiero: cultura e tutela”, martedì 4 giugno alle ore 11,30 in Sala Giunta a Palazzo San Giacomo.

Si proseguirà sabato 8 giugno dalle ore 10,00 alle 13,00 in Rotonda Diaz, con un info-point gestito dagli studenti del Liceo Scientifico, frutto dello studio elaborato dagli allievi, al fine di condurre il cittadino in un viaggio alla scoperta del paesaggio napoletano dove il Mare sarà il vero protagonista.