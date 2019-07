Napoli Eden, il party di Annalaura di Luggo.

Più di 500 persone accolte in un’atmosfera surreale fatta con gli scarti di alluminio disseminati per la villa di Baia e all’interno della piscina per celebrare il coming soon del Film Napoli Eden ispirato dal progetto artistico di Annalaura di Luggo che con il marito Olindo Preziosi hanno indossato una mise fatta di tutti i numeri della tombola Napoletana.

Infatti il dress-code obbligatorio per gli ospiti é stata l’interpretazione dei numeri della tombola e ogni volta che veniva estratto un numero dal simpatico animatore Rodolfo Bernabo’ (in abito da piccerella con pannolino e cuffietta) tutti erano chiamati a sfilare sulla passerella lungo il bordo piscina accompagnati dalla musica live di Agostino Penna.

A metà serata é stato presentato il trailer del film Napoli Eden con la regia di Bruno Colella, le musiche di Eugenio Bennato, la fotografia di Blasco Giurato e il montaggio di Mirco Garrone preceduto da un intro di TaTaTu, la nuova piattaforma social media entertainment di Andrea Iervolino detentrice dei diritti Avod del film.

Napoli Eden racconta una visione positiva e spiritosa della città di Napoli attraverso l’idea bizzarra ed inedita dell’artista Annalaura di Luggo (attualmente presente alla 58.ma Biennale di Venezia) di mettere sculture monumentali giganti e luminose in alluminio riciclato al centro della città di Napoli coinvolgendo nella vicenda anche i ragazzi dei quartieri spagnoli e tanti nomi come Nino Frassica Enzo Gragnaniello Patrizio Rispo e il soprintendente di Napoli Luciano Garella ed in primis il suo curatore Francesco Gallo Mazzeo.

A seguire nel corso della serata 15 modelle mozzafiato hanno sfilato con abiti scultura in alluminio creati dalle studentesse dell’Accademia delle belle arti di Roma nel corso di design diretto da Graziella Pera.

A sorpresa Annalaura ha cantato a’ Femmena c’a Ciorta, una canzone scritta da lei e musicata da Eugenio Bennato.

Tra gli ospiti: Eugenio Bennato, Andrea Iervolino con Danielle Maloni ed Edvige De Tommaso, Ilario Schettino (Rappresentanza Onu New York Primo Segretario), Bruno Colella (regista di Napoli Eden) vestito da diavoletto, Caterina Nardi organizzatrice del film con il marito Leonardo Giuliano, la giornalista Januaria Piromallo vestita da Meraviglia, Christian Delvigne (Produttore Digital Graphics – quattro suoi film candidati all’oscar) Graziella Pera con le studentesse dell’Accademia delle belle arti di Roma, Bruno Rea (presidente del Cial – consorzio ministeriale imballaggi alluminio) con la moglie Angela, Stefano Stellini ( relazioni istituzionali Cial) e Gennaro Galdo (ufficio comunicazione Cial). E ancora, l’attrice Giovanna Rei, Luca de Magistris (private Banker Fideuram), Il cavaliere del lavoro Anna Maria Alois (vestita da sposa), Alessandra Clemente (Assessore al Patrimonio e ai giovani del Comune di Napoli) vestita da Italia, Francesco de Giovanni (Presidente Prima Municipalità di Napoli), Toto e Teresa Naldi, il produttore e attore Luca Riemma con la moglie Rachel Stevens.