Napoli Eden, promotion party del film giovedì 11 a Baia.

L’11 luglio 2019, a Baia, si terrà un divertente evento per la promozione del film di prossima uscita, Napoli Eden nato da un’idea dell’artista Annalaura di Luggo con la regia di Bruno Colella, la fotografia di Blasco Giurato e le musiche di Eugenio Bennato.

Questo film d’autore, inviato al concorso cinematografico di Venezia, vuole sensibilizzare sulla tutela dell’ambiente attraverso il riciclo dell’alluminio e vuole trasferire la visione di un riscatto ed una rinascita etica e culturale di Napoli facendo leva sull’inclusione sociale degli scugnizzi dei quartieri spagnoli coinvolti nella costruzione di un albero di Natale alternativo.

Una serata di festa che avrà come format la giocosità e le tradizioni popolari della città di Napoli che saranno esaltate dai partecipanti alla serata chiamati ad interpretare, per il loro dress code, uno dei numeri della smorfia a loro scelta.

Scenografia dell’evento, saranno alcune delle gigantesche opere in alluminio realizzate dall’artista Annalaura di Luggo in occasione di Napoli Eden, il site-specific diffuso realizzato in quattro piazze della città di Napoli, che con le quattro grandi installazioni (Trìunphus, Pỳramid, Gèminus, Harmònia) hanno illuminato artisticamente la città durante le scorse festività natalizie.

In particolare saranno installati il grande arco luminoso (Trìunphus) e Geminus il parallelepipedo con gli occhi di alcuni dei protagonisti del film.

L’evento allietato dal piano bar di Agostino Penna (con una band di cinque elementi) sarà coadiuvato dall’animatore Rodolfo Bernabo’. Durante la serata verrà proiettato il trailer del film ed una intro di Tatatu, l’innovativa piattaforma social media entertainment, creata da Andrea Iervolino, detentrice dei diritti AVOD del film (https://tatatu.com/it/). Inoltre è prevista una singolare sfilata con 15 abiti scultura in alluminio riciclato realizzati dalle studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Roma dirette da Graziella Pera, che hanno anche realizzato l’abito dei padroni di casa, Annalaura e Olindo Preziosi.

Tra gli ospiti della serata il regista Bruno Colella, Eugenio Bennato, Andrea Iervolino, Blasco Giurato, Francesco Pingitore, Graziella Pera, Patrizio Rispo, Paolino Cantalupo, Francesco Gallo Mazzeo, oltre a moltissimi altri personaggi di spicco del mondo della cultura, dello spettacolo, del cinema e della moda.