Rifiuti, il sindaco di Boscoreale ordina di tenere l’umido in casa.

Con un’ordinanza emanata oggi il sindaco di Boscoreale (Napoli), Antonio Diplomatico, ha disposto per tutte le utenze domestiche e non, il divieto di conferimento dei rifiuti organici (umido) su tutto il territorio comunale fino a nuovo provvedimento.

“Fino a qualche giorno fa – spiega Diplomatico – sebbene vi fosse già in atto un’emergenza in tutta la regione, a causa della chiusura dell’impianto finale di compostaggio, avevamo garantito la raccolta della frazione umida. Ora, con la saturazione dei siti campani sono stato costretto ad assumere questo provvedimento, che spero sia di breve durata, per tutelare anche l’igiene e la sicurezza pubblica”.

“Inoltre ci siamo attivati, insieme all’Azienda Ambiente Reale, per individuare altri impianti che possano ricevere i nostri rifiuti organici. Nell’attesa – conclude il sindaco – chiedo la collaborazione ai cittadini e alle attività commerciali in questo momento di emergenza che interessa l’intera comunità regionale”. (ANSA)