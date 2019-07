RilancioBagnoli: nasce il più grande centro europeo di produzione degli organismi marini per rilanciare la ricerca e la Blue Economy Italiana. Invitalia consegna l’ex “Turtle Point” alla Stazione Anton Dohrn.

Un altro passo in avanti verso la riqualificazione e la rinascita di Bagnoli: Invitalia consegna l’ex Centro di Esposizione del Mare –“Turtle Point” alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, che lo trasformerà in una “Marine Farm and Factory”, la più grande infrastruttura europea in ambito di produzione di organismi per la ricerca marina, le biotecnologie marine e l’acquacoltura innovativa. Parte della produzione sarà anche destinata al ripopolamento di ambienti naturali degradati e al restauro ecologico degli habitat Marini a partire dai fondali di Bagnoli.

Dopo aver ottenuto il dissequestro delle aree, l’Agenzia salvaguarda i Fondi Europei utilizzati per la realizzazione dell’opera e riconsegna alla città un’area espositiva e di ricerca a fruizione pubblica con finalità culturali e mantenendone le caratteristiche funzionali e tutti gli acquari previsti per l’ex centro Turtle point.

Grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Istruzione Universitá e Ricerca MIUR, e un progetto di recupero e riqualificazione dei due edifici a cura della Stazione Zoologica Anton Dohrn, il centro diventerà la nuova Marine Farm and Factory. Sarà un’infrastruttura tecnologica avanzata aperta a tutti con l’obiettivo di supportare la ricerca scientifica e industriale, ma anche informare e sensibilizzare i cittadini sui temi della ecologia, della biologia e delle biotecnologie marine eco-compatibili. Sarà un centro visitabile, come una vera e propria fattoria. I lavori partiranno al più presto e la conclusione è prevista entro il 2022.

Potrà ospitare oltre 20 ricercatori e tecnici oltre a studenti, e migliaia di visitatori.