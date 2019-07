“La rottura di una tubatura all’altezza di Villa Martinelli, il conseguente sversamento di liquame in mare senza che nessuno per lungo tempo sia intervenuto, dimostra che questa città è ormai allo maresbando. Spero che la magistratura si occupi subito di questo gravissimo inquinamento ambientale molto più grave di un motorino finito a mare. Siamo in emergenza e ci auguriamo che qualcuno oggi si dimetta”.

Lo dichiara in una nota Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia.