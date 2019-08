Volontario ripulisce spiaggia di Ercolano.

l pomeriggio, quando i bagnanti vanno via, scende in spiaggia a raccogliere cartacce, sigarette, rifiuti e bottiglie vuote. Gratis. Solo per amore della città.

Si chiama Giampiero Passaro, è un giovane cittadino di Ercolano (Napoli) e in questi giorni d’estate ripulisce la spiaggia libera in località ‘La Favorita’, affollata in prevalenza da famiglie.

Una scelta nata dal cuore, dice, dal desiderio di vedere un pezzo di città bella e pulita e dalla speranza che il suo esempio possa servire a svegliare le coscienze. ”Amo questo posto e sono convinto che ogni singolo paese sia di colui che lo vive, è la nostra seconda casa che solo se trattiamo bene ci restituisce tutti i confort” spiega Giampiero.

”Qui a Ercolano abbiamo un angolo di paradiso che piace tanto anche ai turisti e a chi viene da fuori ma dispiace constatare che, a volte, una miniera d’oro come la nostra non sia trattata bene”. Il ‘lavoro’ di Giampiero comincia ogni pomeriggio verso le 17.00. (ANSA)