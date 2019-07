Teatro Augusteo, presentata la nuova stagione.

Giovedì 25 luglio alle ore 12:00 è stata presentata la stagione teatrale 2019/2020 del Teatro Augusteo di Napoli.

Giuseppe, Roberta e Albachiara Caccavale hanno illustrato ai tanti giornalisti presenti gli spettacoli inclusi in abbonamento, quest’anno offerti agli spettatori con una formula a 10 oppure 11 spettacoli, oltre i numerosi concerti ed eventi fuori abbonamento.

Alla conferenza stampa hanno partecipato i protagonisti della nuova stagione teatrale, tra i tanti segnaliamo Serena Autieri, Maurizio De Giovanni, Sal da Vinci, Fatima Trotta, Gennaro Cannavacciuolo, Bruno Garofalo, Gianfranco Gallo, Andrea Sannino, Nello Mascia, Gigi Savoia, Renato de Rienzo, Gianni Parisi, Peppe Iodice, e Luca Basile, Yaser Mohamed, Stefania Autuori e Viviana Colais in rappresentanza dello spettacolo “Che disastro di commedia”, e tanti altri ancora.

Il Teatro Augusteo con il cartellone teatrale della stagione 2019/2020 presenta al suo pubblico grandi musical di successo e commedie, un’offerta armoniosa di compagnie e attori tra i più amati dal pubblico italiano e napoletano.

Questo il cartellone degli spettacoli in abbonamento:

“Che disastro di commedia” dal 25 ottobre al 3 novembre 2019

di Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

con Stefania Autuori, Luca Basile, Viviana Colais, Valerio Di Benedetto, Alessandro Marverti, Yaser Mohamed, Igor Petrotto, Marco Zordan

regia Mark Bell

“Biancaneve” – dall’8 al 17 novembre 2019

di Tato Russo. Mario Ciervo, Giovanni Giannini

supervisione musicale di Simon Lee

con Arianna, Michel Altieri, Tato Russo

Massimo Ranieri “Malìa – Notti splendenti – Napoli 1950 – 1960” – dal 22 novembre al 1 dicembre 2019

di Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri

“Cyrano” dal 6 al 15 dicembre 2019

di Riccardo Pazzaglia (Tratta da E. Rostand)

con Gennaro Cannavacciuolo

regia di Bruno Garofalo

“La fabbrica dei sogni” dal 20 dicembre 2019

lo spettacolo di Natale scritto da Sal da Vinci e Ciro Villano

con Sal da Vinci e Fatima Trotta

“Aggiungi un posto a tavola” dal 31 gennaio al 9 febbraio 2020

di Pietro Garinei e Sandro Giovannini

con Gianluca Guidi, Lorenza Mario, Marco Simeoli, Piero Di Blasio, Camilla Nigro, Francesca Nunzi

“Lo zio del medico dei pazzi” dal 12 al 16 febbraio 2020

di e con Gianfranco Gallo

e Antonella Stefanucci, Gianluca Di Gennaro, Antonella Prisco e Bianca Gallo

“Tartassati dalle tasse” dal 21 febbraio al 1 marzo 2020

di Eduardo Tartaglia

con Biagio Izzo

“La rottamazione di un italiano perbene” dal 6 al 15 marzo 2020

Scritto e diretto da Carlo Buccirosso

con Carlo Buccirosso e Rosalia Porcaro

“Carosone – L’americano di Napoli” dal 20 al 29 marzo 2020

di Federico Vacalebre

con Andrea Sannino

regia di Nello Mascia

Il nuovo spettacolo musicale di Serena Autieri dal 17 al 26 aprile 2020

spettacolo in via di definizione scritto da Maurizio De Giovanni

con Serena Autieri

Concerti ed eventi fuori abbonamento arricchiranno una sfavillante stagione teatrale. Tra i tanti segnaliamo la V Edizione di Bentornata Piedigrotta, Fiorella Mannoia, Artecinema, Alberto Urso, il musical We will rock you, Francesco Renga, Paola Turci, Le Vibrazioni, Fabrizio Moro, i Pink Floyd Legend, Giovanni Allevi, Nek, Niccolò Fabi, The Queen Orchestra, lo spettacolo di Teresa Mannino, Mimmo Maglionico & PietrArsa e ‘Mbarca Ben Taleb, Peppe Iodice, Sciuscià di Leonardo Ippolito, Musicanti, Lina Sastri, Sanremo Musical e tanti altri.

Presentata in conferenza stampa anche la programmazione del Teatro Politeama, gestito dalla famiglia Caccavale, con i seguenti spettacoli:

“La cantata dei pastori” – da dicembre 2019

con Peppe Barra

“Lo Schiaccianoci” del Ballet from Russia – 10 gennaio 2020

“La Presidentessa” – dall’11 gennaio 2020

con Gigi Savoia e Renato de Rienzo

“Omaggio a Morricone” – 25 gennaio 2020

Confermata al Teatro Politeama, anche per la prossima stagione, la collaborazione con Teatri Associati/Teatro Area Nord, per la messa in scena di spettacoli del progetto “Confini aperti”.