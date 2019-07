Accesso al credito, avviato percorso di nascita dell’Organismo dei Confidi minori.

Dopo una lunga attesa, nella giornata di mercoledì 17 luglio 2019, è stato avviato il percorso di nascita dell’Organismo dei Confidi minori che si configura come un passaggio fondamentale per valorizzare il ruolo di questi Confidi a favore di tutti gli interlocutori e a sostegno dell’economia reale nell’accesso al credito, riqualificandone l’attività in termini di efficienza nei confronti delle mPMI, di affidabilità e di trasparenza verso le Istituzioni, nonché di partnership con il sistema bancario.

“Il nascente Organismo – dichiara Gianmarco Dotta, Presidente di Assconfidi – rappresenta anche una valida opportunità di revisione dell’Elenco dei Confidi minori. L’obiettivo principale sarà quello di estromettere quelle strutture non più operative, andando a verificare le attività effettivamente svolte, anche al fine di garantire la buona reputazione del Sistema, spesso inquinata da operatori che non si riconoscono nei valori propri dei Confidi e che agiscono al di fuori dei dettami della normativa di settore”.

L’Organismo prevede l’istituzione del “Comitato degli Enti Sostenitori” al quale possono prendere parte le persone giuridiche e gli enti che posseggono uno specifico e qualificato interesse alle attività dello stesso Organismo. Tale Comitato è costituito da un componente per ogni Ente che aderisce ed è chiamato a esprimersi, tra l’altro, in merito alle modalità di avvio e di funzionamento della struttura.

In questa importante fase di avvio è stata ritenuta fondamentale la partecipazione di tutto il Sistema Confidi, infatti alla sottoscrizione dell’iter costitutivo, con Assoconfidi erano presenti anche: Federascomfidi, Confcommerci e Fondo Terziario.

La forma giuridica assunta dall’Organismo sarà quella della Fondazione riconosciuta e disciplinata dal diritto privato ed avrà sede a Roma.