BCC Napoli, assemblea dei soci e presentazione del bilancio sabato 18 alla Camera di Commercio.

Il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo, illustrerà sabato 18 maggio alle ore 10 nella Sala delle Grida della Camera di Commercio, all’assemblea dei soci il bilancio 2018 che si chiude in utile per il decimo anno consecutivo.

Come sempre tante le autorità civili, religiose e militari presenti all’assemblea che con la loro costante presenza testimoniano che la BCC di Napoli è divenuta centrale ai processi, non solo economici, della città di Napoli. Saranno presenti tra gli altri S.E. il Crescenzio Crescenzio Sepe, il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il Procuratore Generale della Repubblica a Napoli Luigi Riello, il Questore di Napoli Antonio De Iesu, il Presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati On. Carla Ruocco, il Comandante Interregionale dei Carabinieri Gen. Vittorio Tomasone, il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Gaetano Manfredi.

“L’intento del Consiglio di Amministrazione della BCC di Napoli, forte anche dell’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, 4° gruppo bancario italiano e 1° a capitale interamente italiano, è quello di continuare a declinare un modello di sana e prudente gestione che mettendo al centro del processo economico la persona e non solo il rating, ne esalta le peculiarità e l’inventiva; riuscendo così a ingenerare un circolo virtuoso che investe nel proprio territorio ciò che nel proprio territorio raccoglie. Apriremo nuove filiali prima in città e poi nel resto del territorio di appartenenza della BCC di Napoli, filiali “umanamente digitali”, dove le più evolute tecnologie saranno uno strumento a servizio delle persone, senza mai sostituirle. Un’attenzione particolare andrà poi, come sempre, ai giovani che se guidati e sostenuti finanziariamente, attraverso il mondo delle start up possono a pieno titolo entrare a far parte del tessuto economico cittadino, non assoggettandosi alla necessità di espatriare all’estero per trovare sbocchi lavorativi. Le nostre sono radici salde, non a caso il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è definito la prima banca locale del Paese, che per statuto, e quindi per scelta, ci impongono di investire una parte degli utili conseguiti nel miglioramento del territorio. Attività questa, che svolgiamo da sempre con orgoglio, certi che le centinaia di opere di solidarietà, il sostegno alle associazioni, gli interventi nelle scuole e nelle parrocchie, hanno contribuito in questi dieci anni, ad alimentare quel sentimento di speranza, di rivalsa e di appartenenza che farà di Napoli la capitale economica del Mezzogiorno d’Italia.” Lo dichiara il Presidente della BCC di Napoli Amedeo Manzo (nella foto).