Boom di turisti, record di biglietti per bus Citysightseeing.

Boom di turisti a Napoli grazie anche alla presenza contemporanea alle banchine del porto di quattro navi da crociera. Tra i numeri da record quello dei biglietti emessi, solo in mattinata, dalla City Sightseeing con oltre 1200 visitatori che, nonostante il gran caldo, si sono messi in fila al terminal del piazzale del Maschio Angioino per effettuare uno dei due tour cittadini a bordo dei caratteristici bus rossi scoperti.

“Abbiamo tutti i nostri 13 mezzi in strada – precisano dall’ufficio stampa della società – ma questa è un’affluenza che, considerato il giorno infrasettimanale e anche il caldo che mette a dura prova i nostri clienti, non ci aspettavamo. Almeno non con queste cifre vicine alla massima presenza mai registrata sugli autobus rossi. E’ come se l’onda Universiadi non si fosse mai fermata. I croceristi hanno preso il posto degli atleti e dei tifosi giunti in città per assistere alle gare”. (ANSA)