Dall’ e-commerce all’info-commerce.

info-commerce, vale a dire la ricerca di informazioni sul web, è fortissimo. A metterlo in evidenza è AJCOM (nel 2019 l’info-commerce italiano sta crescendo in maniera esponenziale. Il fenomeno dell’, vale a dire la ricerca di informazioni sul web, è fortissimo. A metterlo in evidenza è AJCOM ( www.aj-com.net ), network specializzato in campagne di comunicazione e web marketing, secondo il qualein maniera esponenziale. «Oggi l’85% delle persone che comprano in negozio si informano prima su Internet» puntualizzano i responsabili di AJCOM. Ed è proprio grazie a questo fenomeno che l’e-commerce, includendo l’indotto, quindi i prodotti scelti online ma acquistati nei negozi tradizionali, arriverà quest’anno a sommare un valore di 88 miliardi di euro. intercettare i clienti mentre si informano sul web e questo vale anche per le grandi aziende e per i professionisti» sostengono i responsabili di AJ-Com.Net. «Un aumento considerevole che ha delle profonde implicazioni per tutti coloro che vendono al consumatore, anche se non online. È quindi fondamentale adottare strategie pere questo vale anche per lee per i» sostengono i responsabili di Negli ultimi 10 anni sono spariti oltre 68.000 punti vendita in sede fissa, ecco allora che, paradossalmente, il web potrà salvare il commercio tradizionale, invertendo questa tendenza. Anche per chi opera offline diventa indispensabile destinare risorse alla promozione online ed approfittare così di questa importante opportunità del mercato. Come si investe nel 2019 sull’online? «La tendenza vede un forte calo degli investimenti sui motori di ricerca (-40% del budget) ed una crescita del 14% per l’email marketing e per i social network che salgono del 18%» rispondono gli analisti di AJCOM.

