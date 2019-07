Il gioco online nel 2019: quali sono le attrattive più praticate in questo periodo

Per il settore del gioco online, il primo semestre del 2019 dovrebbe concludersi con dati molto interessanti, che denotano come la prima parte dell’anno sia stata la naturale prosecuzione rispetto a ciò che avevamo già visto durante il 2018. Si tratta di un mercato e-commerce in crescita e in continua espansione come dimostrano i dati del mese di maggio da poco concluso, con una crescita quantificabile con il 22% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, a fronte di una spesa pari a 70 milioni di euro, che sommata con i primi mesi, va ad ottenere la cifra complessiva di 407 milioni di euro. Nonostante il momento non facile per le poker room e il poker da torneo, il circuito dei casinò digitali, mantiene importanti quote di mercato, grazie alle buone performance dei giochi da casinò quali roulette, slot machine, baccarat e soprattutto il blackjack.

Che cosa cambia per il gioco online oggi

Come avevamo già potuto constata rei giochi di carte ma soprattutto il blackjack durante il 2018, dimostrano di avere un pubblico sempre più vasto, sembra essere il momento per questo gioco di carte noto anche con il nome di 21. Che cosa è cambiato nelle abitudini degli utenti rispetto al blackjack? Dobbiamo specificare che è sempre stato molto praticato e diffuso, nonostante nelle stagioni passate i suoi dati non siano stati rapportabili con quelli di un altro gioco di carte più conosciuto come il poker sportivo. Con la pokermania, abbiamo conosciuto un momento di massima splendore per le sale da gioco e per i siti dedicati ai casinò online, dove però trattandosi di un gioco di abilità, lo strumento ideale per praticare il Texas Hold’Em era il PC fisso o il laptop; oggi invece parliamo di una realtà nuova, molto dinamica e competitiva, con utenti che non sempre sono specialisti e appassionati del gioco, ma più spesso semplici curiosi che desiderano svagarsi e giocare una partita durante una pausa di lavoro oppure di studio. Cresce in effetti la modalità di gioco da smartphone e tablet, come già preannunciato dai produttori e dagli sviluppatori di software e di app per dispositivi mobili.

I dati del gioco online che riguardano gli utenti connessi per il 2019

Durante questo inizio del 2019, si è raggiunta la percentuale record del 66% degli utenti connessi tramite smartphone, percentuale che come da previsione entro il 2022 dovrebbe coprire circa l’85% degli utenti; questo vuol dire che il gioco online si sposta in maniera quasi esclusiva verso la tangente del gioco per smartphone. Una tendenza già evidenziata durante il biennio 2016-2017, ma che oggi diventa un vero punto di riferimento per il settore dei casinò digitali. Niente di sorprendente quindi, dato che giochi come la roulette, il baccarat, ma soprattutto il blackjack, che viene praticato da un singolo giocatore contro il banco, trovano una naturale predisposizione per essere praticati tramite smartphone e tablet. Parliamo in effetti di un gioco estremamente duttile e dinamico, che nella sua versione live richiede alcune capacità di lettura delle carte, ma che può essere praticato nello stesso tempo, in formula di svago, vista la rapidità con cui è possibile giocare una o più mani. Il segreto del successo del gioco online è quindi derivato in prima istanza proprio dalla facilità con cui è possibile praticarlo e accedere, nei momenti più disparati di una giornata.

Giochi con margine di crescita nel 2019: il caso del blackjack e del baccarat

La crescita del mercato del gioco online ha dato di fatto nuove soluzioni e trend per diverse attrattive come il blackjack e il baccarat, che sono due giochi di carte meno conosciuti rispetto al poker sportivo, ma facili da praticare in qualsiasi contesto e circostanza. La diffusione dei mini casinò ha giocato inoltre un ruolo fondamentale per la riscoperta e per l’upgrade di giochi che si pensava non potessero interessare l’attenzione di un pubblico sempre meno specifico e più generalista, per il settore del gioco online odierno. Prendiamo i casi di giochi di carte come il blackjack e il baccarat, che fino a qualche tempo fa venivano considerati come attrattive minori, all’interno dell’offerta dei casinò online, mentre oggi si sono ritagliati uno spazio importante, per via del calo di interesse da parte del pubblico per le poker room, sia in versione poker cash, che per quanto concerne i tornei di poker online. Il blackjack, già durante la stagione 2017-2018 aveva ottenuto buoni margini di crescita, visto che si tratta di un gioco rapido, che il gambler pratica direttamente contro il dealer, il quale può facilmente essere sviluppato e praticato da dispositivo mobile.