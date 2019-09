Jabil, raggiunto accordo in Regione.

“Jabil Circuit di Marcianise, appuntamento di ieri lunedì 17 settembre al ministero del lavoro per ridiscutere di un ulteriore spiraglio di ammortizzatori sociali atti a supportare il processo di ricollocazione dei lavoratori.

Insieme alle OO.SS abbiamo portato avanti una serrata trattativa con il management aziendale, durata circa 4 ore.

L’incontro si è concluso con un verbale di accordo ed ora abbiamo una road map precisa: venerdì 20 settembre in Regione per la procedura amministrativa, un prossimo tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico (già richiesto ieri stesso) per affrontare nel dettaglio il piano industriale proposto dall’azienda.

La Regione Campania c’è. Noi non arretreremo di un centimetro.”

Così l’Assessore regionale al Lavoro della Regione Campania Sonia Palmeri.