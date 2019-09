Marrone (Confapi): spero che Macron visiti anche Napoli.

In occasione del viaggio in Italia di mercoledì prossimo, 18 settembre, il presidente francese Emmanuel Macron venga a Napoli, la città che ha detto di amare. Avrà modo di conoscere una realtà con tante difficoltà, ma con grandi potenzialità e con profonde radici che richiamano la cultura d’Oltralpe».

L’invito arriva da Raffaele Marrone, presidente Confapi Napoli.

«Tutti noi ricordiamo l’intervista rilasciata a Fabio Fazio, nel marzo scorso, quando il presidente Macron affermò di essere particolarmente legato alla nostra città e a uno dei suoi figli più illustri, Eduardo De Filippo. Fu un riconoscimento inaspettato che ci riempì d’orgoglio, soprattutto alla luce della frase di Stendahl, richiamata dal presidente Macron, che dice: “Ci sono due capitali in Europa: Parigi e Napoli”».

«E, a Napoli, il presidente Macron sicuramente potrebbe visitare il fiore all’occhiello della cultura francese in Italia, l’istituto “Grenoble” e gemellare, nei fatti, questa unione di sentimenti che lega la capitale del Sud alla capitale francese».

«Anche se il protocollo dei viaggi presidenziali è difficilmente modificabile in corso d’opera, rivolgo un appello alle nostre istituzioni affinché raccolgano l’invito, che proviene dalla nostra associazione, e lo trasmettano al presidente Macron per una visita in riva al Golfo».