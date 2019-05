Sella punta sulla finanza d’impresa al sud: aprono a Napoli i nuovi uffici della divisione Corporate & Investment Banking.

Il Gruppo Sella punta sulla finanza d’impresa al sud. Sella Cib, la divisione del Gruppo specializzata nel corporate e investment banking per la crescita, l’innovazione e la competizione internazionale delle piccole e medie imprese, infatti, ha aperto i suoi primi uffici sul territorio a Napoli, che vanno ad aggiungersi alle sedi di Biella e Milano.

I nuovi uffici di Sella Cib a Napoli sono all’interno degli spazi di Banca Sella in via dei Mille. L’iniziativa è stata presentata nel corso di un incontro presso la sede dell’Unione Industriali di Napoli, al quale hanno preso parte il Presidente di Unione Industriali Napoli, Vito Grassi, la Presidente del Gruppo Piccola Industria di Unione Industriali Napoli, Anna Del Sorbo, l’amministratore delegato del Gruppo Sella, Pietro Sella, e il responsabile di Sella Cib, Giacomo Sella.

La divisione Sella Cib è nata alla fine del 2018 ed è specializzata in operazioni di finanza straordinaria, per fornire alle piccole e medie imprese servizi di consulenza e strumenti di investment banking per i propri progetti strategici e per affrontare questa fase di grande discontinuità dovuta alle nuove tecnologie alla globalizzazione. Grazie anche ad una serie di partnership con vari operatori, mette a disposizione delle Pmi servizi che vanno quelli da tradizionali, come fusioni e acquisizioni (M&A), al reperimento di risorse di capitale (capital raising) tramite la Borsa e il private equity, fino al venture capital e alla raccolta di capitale tramite piattaforme di crowdfunding. Inoltre vengono realizzate emissioni di private debt e linee di finanziamento per acquisizioni (leverage finance) e passaggi generazionali.

I servizi di investment banking sono inoltre integrati nella piattaforma di open banking del Gruppo, per creare un ecosistema finanziario aperto per rispondere alle esigenze dei clienti con soluzioni Fintech in tutti gli ambiti di attività. L’evoluzione del Fintech, infatti, rende possibile la nascita di strumenti e canali alternativi al credito bancario e alla Borsa, come le piattaforme di credito e di equity, e la presenza di investitori specializzati nelle nuove asset class.

In Italia Sella Cib opera tramite la rete di relazioni del gruppo Sella e a livello internazionale tramite il network “Terra Alliance”, presente in oltre 40 Paesi, al quale aderiscono banche d’affari con team dedicati di consulenza nel corporate finance.

Il Gruppo Sella nel 2018 ha curato dodici operazioni di mini-bond, confermandosi per il secondo anno consecutivo come la prima banca commerciale nella classifica stilata dall’Osservatorio mini-bond realizzato dalla School of management del Politecnico di Milano, con emissioni obbligazionarie quotate sul segmento professionale ExtraMot PRO gestito da Borsa Italiana e prevalentemente collocate presso investitori istituzionali.