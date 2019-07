UniCredit Start Lab: proclamati i migliori innovatori dell’edizione 2019 Sul podio la start up campana Often Medical per la categoria Life science.

Tra i vincitori dell’edizione 2019 del programma di accelerazione UniCredit Start Lab, per la categoria Life science, c’è anche una start up campana.

Si tratta della Often Medical di Benevento che è si classificata al secondo posto nella categoria Life Science grazie alla realizzazione e commercializzazione di un dispositivo in fibra ottica che rende le anestesie epidurali più sicure ed efficaci, studiato e progettato per essere immediatamente utilizzabile dagli anestesisti e compatibile con la procedura epidurale standard attualmente utilizzata.

UniCredit Start Lab è il programma di accelerazione e Open Innovation rivolto alle startup e PMI innovative italiane ad alto potenziale, operanti nei settori Life Science, Clean Tech, Digital ed Innovative Made in Italy. Oltre 600 le candidature di start up e Pmi innovative presentate quest’anno alla banca – il 15% provenienti dalle regioni del Sud – e pervenute al termine di un road-show che ha toccato 14 tappe in tutta Italia.

Andrea Casini, Co-Ceo Commercial Banking Italy di UniCredit, afferma: “Con UniCredit Start Lab negli ultimi 5 anni abbiamo analizzato più di 5mila progetti imprenditoriali di nuova generazione e accompagnato 300 start up verso percorsi di crescita, raggiungendo in Italia una quota di mercato pari al 20% tra le start up e le PMI innovative che ci consente di avere un punto di osservazione privilegiato sull’innovazione. Grazie a UniCredit Start Lab promuoviamo quell’innovazione “dal basso” di cui protagonisti principali sono le start up e mettiamo a loro disposizione un sistema di advisory e il nostro network di contatti con imprese e investitori, oltre a specifici servizi per accrescere il loro potenziale di business”

La selezione delle 600 candidature è stata curata dal team di Start Lab col supporto di esperti di settore e imprese clienti della banca che hanno sostenuto il progetto UniCredit Start Lab fin dal momento del lancio.

La start up campana si aggiudica così il diritto di accedere a specifici servizi del programma di accelerazione UniCredit Start Lab che prevede l’assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla crescita, attività formative, tra cui la Startup Academy, un programma di mentorship dedicato, la partecipazione a un Investor Day e, infine, la possibilità di partecipare a “Business Meetings” con imprese clienti di UniCredit per partnership industriali, tecnologiche, commerciali, strategiche e collaborazioni a vario livello. Alle quattro aziende prime classificate UniCredit riconosce inoltre un grant di 10.000 euro