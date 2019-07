Whirlpool da Assotutella solidarietà ai lavoratori.

“Come associazione che tutela i diritti dei cittadini, Assotutela vuole esprimere le più sentite vicinanza e solidarietà ai lavoratori della Whirlpool, da settimane in protesta per salvare il proprio posto di lavoro. In queste ore una rappresentanza di operai dello stabilimento di via Argine a Napoli ha presenziato alle Universiadi per lanciare il proprio monito e mantenere alta l’attenzione su una vertenza delicata, complessa, su cui il governo gialloverde dovrebbe fare decisamente di più visto e considerato che in ballo c’è il futuro di centinaia di famiglie”.

Così, in una nota, il presidente nazionale dell’associazione Assotutela, Michel Emi Maritato.

