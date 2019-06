Whirlpool, Fico: istituzioni accanto ai lavoratori. Consiglio Comunale straordinario.

“Sulla vicenda della Whirlpool c’è un lavoro attento del Ministero dello Sviluppo economico e di tutti i soggetti istituzionali competenti per tutelare i 430 lavoratori dello stabilimento di Napoli. Un lavoro che seguo da napoletano e da presidente della Camera – scrive su fb Roberto Fico – so che queste persone e le loro famiglie vivono un momento difficile. Si trovi al più presto una soluzione per salvaguardare il futuro dei dipendenti, la dignità, e il tessuto economico.Le istituzioni sono compatte al loro fianco”.

Il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Fucito, sentiti i capigruppo e l’amministrazione, ha anticipato a Martedì 11 giugno alle ore 14.00 la convocazione della seduta straordinaria del Consiglio Comunale dedicata alla vertenza della Whirlpool (inizialmente prevista per il 13 giugno).

La seduta si svolgerà, sempre nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. “La data è stata anticipata – ha dichiarato il presidente Fucito – affinché il Consiglio Comunale possa esprimersi prima della convocazione del tavolo sulla Whirlpool presso il Ministero dello Sviluppo Economico, convocazione nel frattempo intervenuta per il 12 giugno”.