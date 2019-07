Whirlpool, la luce in fondo al tunnel?

Il confronto sul sito Whirlpool di Napoli proseguirà sulle ipotesi “che prevedono di investire nei prodotti di alta gamma, di spostare in Italia alcune produzioni realizzate all’estero e di individuare una nuova mission per il sito di Napoli, attraverso la realizzazione di un nuovo prodotto”.

Lo si legge in una comunicato diffuso dal Mise dopo l’incontro di oggi.

“E’ stata categoricamente esclusa la possibilità di procedere a uno spostamento delle produzioni tra gli stabilimenti presenti in Italia”.

Durante la riunione, il Ministro Di Maio ha sottolineato che l’obiettivo da perseguire è quello di “garantire la continuità produttiva e la salvaguardia di tutti i lavoratori del sito di Napoli (circa 420 ndr). Di Maio ha annunciato la presentazione di uno strumento normativo che permetterebbe a Whirlpool di accedere a una decontribuzione per circa 17 milioni nei prossimi 15 mesi, con sgravi fiscali sugli oneri relativi ai contratti di solidarietà. In occasione del tavolo di oggi, sit-in dei lavoratori.

“La strada per il salvataggio dello stabilimento Whirlpool di Napoli è tracciata. Nessun posto di lavoro sarà toccato a Napoli. Come annunciato fin dal primo giorno in cui si è paventata la chiusura della sede napoletana, abbiamo fatto in modo che l’azienda rispetti gli accordi siglati lo scosto 25 ottobre con il nostro Governo. Al tavolo del Mise di questa mattina, la dirigenza della multinazionale si è presentata con cinque proposte di rilancio dello stabilimento e, soprattutto, di salvaguardia dei livelli occupazionali. Ad agevolare il nuovo piano di rilancio, con il ministro Di Maio abbiamo annunciato una norma che sarà approvata già nei prossimi giorni e che prevede misure di decontribuzione per Whirlpool pari a 17 milioni in 15 mesi, grazie al mancato pagamento delle tasse sui contratti di solidarietà”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, a margine del tavolo al Mise con la dirigenza Whirlpool.

“Una battaglia – prosegue Saiello – giunta a un passo da una vittoria storica che equivale a salvare 420 famiglie con cui abbiamo tenuto fede alle promesse. Il nostro impegno sarà ora quello di garantire la continuità produttiva del sito di Napoli, individuando una soluzione che sia la migliore possibile per entrambe le parti”.