Whirlpool, tavolo al Mise l’11.

Il Ministero dello Sviluppo Economico convoca il tavolo di crisi della società Whirlpool il giorno 11 luglio 2019 alle ore 11.00, per discutere sulla situazione occupazionale e produttiva dell’azienda. Lo comunica lo stesso Mise in una nota.

Anche oggi, intanto, c’è stata la mobilitazione dei lavoratori napoletani: due ore di sciopero e blocco stradale in via Argine.

L’iniziativa è stata messa in atto dalla Rsu proprio per chiedere un incontro al Mise per discutere il destino dello stabilimento partenopeo. (ANSA)