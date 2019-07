Yes I Startup, corso di formazione e di accompagnamento all’impreditoria per Neet.

Prenderà il via a settembre il programma di formazione mirato a realizzare percorsi di accompagnamento personalizzato destinati ai NEET registrati al Programma Garanzia Giovani, agevolando l’acquisizione delle competenze necessarie all’avvio e gestione dell’attività d’impresa.

L’iniziativa si propone di attivare percorsi di autoimprenditorialità per i giovani della Campania, erogando lezioni formative gratuite organizzate dall’Ente campano Formabrain. I partecipanti potranno strutturare in maniera compiuta la propria idea di impresa formalizzandola in un business plan, anche al fine di presentare le domande di finanziamento sul portale Invitalia per l’accesso alla misura 7.2. del PON IOG – Fondo SELFIEmployment.

Il progetto è strutturato in due fasi:

FASE A: moduli di formazione basilare della durata complessiva di 60 ore;

FASE B: modulo di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica personalizzato erogato in forma individuale o per piccoli gruppi, della durata di 20 ore.

Domande

Per partecipare al progetto è necessario compilare la form online sul portale di Formabrain.