AEGEE Autumn Agora 2019 all’Università di Salerno. Conferenza e workshops in lingua inglese per studenti universitari. Iscrizioni aperte: oltre 600 posti disponibili.

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla conferenza Agora 2019 intitolata “Another Brick Off The Wall” di AEGEE-Salerno. Invia la domanda entro il 5 Agosto 2019.

L’Agora è l’evento più grande organizzato dall’associazione internazionale di studenti Europei AEGEE e si tiene due volte l’anno sempre in una città diversa.

Le ultime edizioni si sono svolte a Cracovia nell’aprile 2018, a Istanbul nell’ottobre 2018 e a Bucarest nel maggio 2019. In questi eventi che accolgono dai 600 agli 800 ragazzi/e under 30 avrete l’occasione di conoscere l’associazione a 360 gradi (i corpi europei, i working groups, i rappresentanti di ciascun ufficio locale e i leaders dei progetti).

Noi Campani siamo fortunatissimi di ospitare la prossima edizione a Salerno, nello specifico presso il campus universitario di Fisciano dal 23 al 27 ottobre. Fisciano è proprio dietro casa e prevediamo di partire in molti da tutte le università di Napoli sia in macchina che in bus.

Chi può iscriversi e requisiti:

Per inviare la domanda di partecipazione occorre iscriversi ad AEGEE-Napoli (la quota di 20 euro vale 1 anno) ed inviare la domanda entro il 5 agosto. I posti sono limitati, le persone che verranno selezionate per partecipare all’evento verseranno una quota di partecipazione di 55 euro. La quota include: materiale per la conferenza, partecipazione ai workshop, tre pasti al giorno, alloggio e serate in discoteca. La quota non include: Viaggio a/r.

La conferenza sarà tenuta interamente in lingua inglese. I temi trattati verteranno sulle barriere fisiche e gli ostacoli metaforici che la giovane generazione europea, a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, ancora è chiamata a mettere in discussione perché influenti sulle nostre libertà. I muri di cui parliamo sono l’educazione, la mobilità, il lavoro e la libera espressione.

La domanda di partecipazione va scritta in inglese (noi dell’ufficio locale -studenti come te- saremo felici di spiegarvi come presentare un’ottima domanda). Durante la conferenza non vi verrà mai chiesto di fare interventi, la conoscenza dell’inglese serve per comunicare tra i partecipanti e con gli organizzatori.

Per presentare la domanda ottieni un account AEGEE e segui gli steps descritti qui: http://aegeenapoli1993.altervista.org/application-for-participants-for-agora-salerno-are-open-until-05-08-2019/

Per maggiori informazioni scrivi a aegee-napoli@aegee.eu o invia un messaggio alla pagina https://www.facebook.com/aegeenapoli/

Visualizza l’album delle precedenti edizioni:

Cracovia aprile 2018, foto: https://www.facebook.com/pg/SpringAgoraKrakow/photos/?tab=album&album_id=278303492717969

Istanbul ottobre 2018, foto: https://www.facebook.com/pg/agoraistanbul2018/photos/?tab=album&album_id=2040833849309474

Bucarest maggio 2019, album foto: https://www.facebook.com/pg/aegeegoldentimes/photos/?tab=album&album_id=2999366010120878

Questo articolo è disponibile anche qui: http://aegeenapoli1993.altervista.org/conferenza-in-lingua-inglese-per-studenti-universitari-iscrizioni-aperte-oltre-600-posti-disponibili/

Fonte: http://www.agorasalerno.eu/ e https://www.aegee.org/