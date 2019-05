Alla Reggia di Portici il Vino è Cultura, MAVV Wine Art Museum, presentazione venerdì 17 alla Reggia di Portici.

“Il Vino è Cultura” è il forte messaggio che il MAVV Wine Art Museum lancia venerdì 17 maggio, alle ore 14,30, in occasione della presentazione alla Reggia di Portici del Museo dell’Arte del Vino e della Vite, innovativa struttura che, con i suoi exhibit multimediali, laboratori didattici e percorsi sensoriali e di realtà virtuale, si rivolge non solo al pubblico di appassionati ed enoturisti, ma anche agli studenti per una conoscenza del mondo del vino all’insegna del bere consapevole.

Dopo gli interventi istituzionali di Gaetano Manfredi, Rettore Università di Napoli Federico II; Matteo Lorito, Direttore Dipartimento Agraria; Enzo Cuomo, Sindaco di Portici, sono stati invitati a portare il loro saluto Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania; Luigi de Magistris, Sindaco Città Metropolitana di Napoli; Domenico Arcuri, Amministratore Delegato Invitalia; Ciro Fiola, Presidente Camera di Commercio di Napoli.

I temi della Cultura del Vino, del Bere consapevole e della Prevenzione dell’alcolismo giovanile saranno affrontati da Luigi Moio, Responsabile Sezione “Scienza della Vigna e del Vino”, Dipartimento Agraria; Stefano Mazzoleni, Direttore Centro Musa (Musei delle Scienze Agrarie); Antonio Limone, Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione Univerde; Rosanna Romano, Direttore Generale Politiche Culturali e Turismo Regione Campania; Ciro Giordano, Presidente Vesuvio DOP Consorzio Tutela Vini; Francesco Bellofatto, Coordinatore Wine Experience e Campagna Bere Consapevole; Eugenio Gervasio, Founder & CEO MAVV Wine Art Museum. Modera il giornalista Luciano Pignataro.

A seguire

Visita al Wine Art Museum con il Comitato Tecnico-Scientifico del MAVV, presentazione percorso didattico ed exhibit multimediali realizzati da Protom Group e Okotek.

Presentazione del Magazine Wine Experience e brindisi inaugurale.

Nel corso della visita il regista Arash Radpour presenta “Suonare il vino – Bolero diVino”, con il musicista Robert Tiso, opera prodotta da MAVV Wine Art Museum.

Ospitato a Portici dal Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II, il Museo dell’Arte del Vino e della Vite (MAVV WINE ART MUSEUM), promosso da un gruppo di manager e professionisti tra cui Eugenio Gervasio, Paolo Fiorentino e Francesco Castagna, intende far conoscere il mondo del Vino anche come patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico del territorio, promuovendo il settore enologico come risorsa dello sviluppo economico.

Il MAVV WINE ART MUSEUM si avvale di un Comitato scientifico che vede la partecipazione, tra gli altri, di Matteo Lorito, direttore del Dipartimento di Agraria; Luigi Moio, ordinario di Enologia; Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde; Francesco Castagna, Innovatore e CTS “Ricerca e Sviluppo” Unione Italiana Vini; e Gennaro Rispoli, direttore del Museo Arti Sanitarie e Farmacia Storica degli Incurabili.