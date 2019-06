Conto alla rovescia per Buon Compleanno Federico II, venerdì 7 le celebrazioni.

Al via il countdown per Buon Compleanno Federico II. Venerdì 7 giugno l’Ateneo federiciano festeggia i suoi settecentonovantacinque anni con una giornata dedicata ai giovani e al loro futuro, senza dimenticare la forte tradizione che ha contraddistinto l’Università in questi anni.

Spazio ai talenti, alle loro idee e a chi ha fatto degli studi federiciani il cardine per una brillante carriera.

Trent’anni, ingegnere aerospaziale impegnato nella progettazione di robot sperimentali per la NASA, laureato alla Federico II. Roberto Carlino chiuderà la cerimonia di premiazione dei laureati illustri dell’Università degli Studi di Napoli Federico II con un video-intervento in programma alle 16.30 nell’Aula Magna Storica, Corso Umberto I, 40, direttamente da San Francisco, dove sta lavorando al progetto Astrobee, che ha ideato e costruito il robot che aiuterà gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale – Iss – a eseguire alcuni esperimenti in condizione di microgravità e a tenere sotto controllo e monitoraggio la stazione orbitale e che rappresenta la base sulla quale verranno sviluppati i robot destinati alla futura stazione orbitante attorno alla Luna.

La cerimonia di premiazione dei Laureati Illustri vedrà protagonisti ex studenti federiciani ora figure di spicco nel panorama internazionale. Il Rettore Manfredi consegnerà il Sigillo della Federico II ad Alberto Cutillo, Ambasciatore a Tirana, laureato in Economia e Commercio, Angela Falciatore, Direttore Dip. Choroplast Biology and Light sensing in Microalgae c/o Institute of Physico-Chemical Biology (IBPC – Parigi), laureata in Biologia, Pietro Greco, Divulgatore Scientifico, laureato in Chimica, Alessandra Losito, foundraising ‘Fuoriclasse della Scuola’, laureata in Economia, Maurizio Manfellotto, Presidente e CEO di Hitachi RailItaly SPA, laureato in Ingegneria, Filippo Patroni Griffi, Presidente Consiglio di Stato, laureato in Giurisprudenza, Francesco Pinto, Direttore del Centro di Produzione RAI Napoli, laureato in Filosofia.

“Naturalevoluzione” è il titolo del progetto che apre i festeggiamenti di Buon Compleanno Federico II.

La mattina del 7 giugno, alle 10, all’ingresso del Dipartimento di Biologia del complesso di Monte Sant’Angelo alla presenza del Rettore Manfredi, sarà inaugurato un murales omaggio alla personalità scientifica di Darwin.

Nel pomeriggio si parte alle 14.30 con la premiazione del Contest fotografico promosso dal Comitato Unico di Garanzia – CUG Unina II Edizione, che aveva per tema ‘Ambiente. Ambienti. I luoghi dell’esperienza universitaria’.

Come ogni anno la Federico II premia i sui studenti meritevoli.

Alle 15, nell’aula Pessina, 33 giovani federiciani riceveranno un assegno di cinquecento euro come riconoscimento per la brillante carriera universitaria intrapresa, a dimostrazione di come spirito di sacrificio e passione siano viatico per grandi successi.

La giornata si concluderà nel Cortile delle Statue con il concerto di Enzo Gragnaniello.