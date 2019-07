FILIng fili infiniti nella diversità di genere, martedì 9 all’Università Vanvitelli ad Aversa.

evento > FILIng

fili infiniti nella diversità di genere

L’Evento si terrà presso:

l’Università Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale _ Aula S3, Via San Lorenzo, Città di Aversa (Caserta) martedì 9 luglio 2019. Ingresso libero dalle ore 10,00.

Martedì 9 luglio 2019, alle ore 10:00 presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università Vanvitelli si svolgerà l’evento di presentazione del cortometraggio videografico FILIng_fili infiniti nella diversità di genere, realizzato dalle studentesse e dagli studenti del Corso di Laurea magistrale in Design per l’Innovazione.

Il cortometraggio videografico è il prodotto della didattica sperimentale promossa all’interno dell’insegnamento di Tecniche avanzate di rappresentazione: per la prima volta un’aula universitaria viene trasformata in un set per riprese video e l’intero progetto dalla sceneggiatura, coreografia, ecc. alla messa in opera e riprese e montaggio, realizzato interamente in aula con la partecipazione del fotografo professionista Igor Todisco.

Il video prende spunto dalla performance artistica il fiume di rose di Rita Esposito a cura di Daniele Galdiero, un evento artistico interattivo ed itinerante che nel suo percorso dinamico, durato 9 mesi, ha generato 33 metri di rete e rose tessuti all’uncinetto coinvolgendo migliaia di partecipanti, per riflettere attorno alle questioni di genere e, più in generale, della diversità.

Per l’occasione il fiume di rose sarà installato presso l’Università Vanvitelli.