Graduation day DIGITA 2019 – venerdì 19 luglio al Campus Universitario di San Giovanni a Teduccio.

Road Show e Graduation Day per la giornata conclusiva del secondo anno accademico di DIGITA – Digital Transformation & Industry Innovation Academy, il percorso di formazione sulla trasformazione digitale e di Industria 4.0 nato dalla partnership tra l’Università di Napoli Federico II e Deloitte Digital.

Venerdì 19 luglio 2019, a partire dalle 9, presso il Campus Universitario di San Giovanni a Teduccio in Corso Nicolangelo Protopisani 70, sarà l’occasione per aprire al pubblico le aule dell’Academy, per mostrare e presentare le attività svolte nella seconda edizione, per presentare i 41 progetti risultato anche della collaborazione con i Partner (tra questi citiamo, MSC Crociere, Salesforce, OCTO Telematics, Kuwait Petroleum Italia, Graded), dell’iniziativa e per analizzare i risultati ottenuti in questo secondo anno.

La giornata, che terminerà con la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione agli studenti, sarà anche l’occasione per presentare e aprire il bando di ammissione all’edizione 2019/2020.

Nel corso della giornata, dopo l’introduzione di Antonio Pescapè, Direttore Scientifico della DIGITA Academy, si alterneranno gli interventi di Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università di Napoli Federico II e Presidente della CRUI, Pierluigi Brienza, Chief Strategy Officer Deloitte Italia e Alessandro Lizzi, Partner Deloitte Digital Nuova sede di Napoli. La mattinata si concluderà con la testimonianza d’eccezione dei TheJackal, giovane team partito con Youtube, oggi società di videoproduzione, che nel corso di quest’anno è stato più volte ospite della DIGITA Academy.

Programma