L’umanesimo digitale di Percorsi Assisi.

“Percorsi Assisi”, la prima Scuola di Economia interuniversitaria, nata da un’idea del Sacro Convento di Assisi in collaborazione con la Luiss Guido Carli, l’Istituto Teologico di Assisi, l’Alma Mater di Bologna, il Politecnico di Milano e la Federico II di Napoli, che si terrà nella cittadina umbra, da sabato 31 agosto a domenica 8 settembre 2019

Rivolta a studenti e neolaureati provenienti da tutta Italia, “Percorsi Assisi” si propone di portare l’apprendimento e la riflessione su temi economici, attraverso traiettorie inconsuete sulla base delle parole e degli insegnamenti di San Francesco.

All’interno di un luogo iconico come il Sacro Convento, il corso rimette l’individuo al centro, dando vita ad un nuovo Umanesimo digitale, per rispondere alle sfide del presente.

Il progetto si baserà su lezioni di didattica frontale e modalità di apprendimento esperienziale tramite “learning by doing”. Si alterneranno quindi laboratori e seminari tecnici ed etici, tenuti dai professori delle Università promotrici di “Percorsi Assisi” sui temi dell’economia integrale e circolare.

Durante la settimana i ragazzi saranno impegnati anche in attività la mattina presto in camminate nella natura, riflessioni e meditazione con i frati, ma anche in incontri con imprenditori che hanno integrato nel loro modello di business valori e principi di sostenibilità.

Infine, l’ultimo giorno i partecipanti, con gli spunti appresi durante la settimana, presenteranno il loro “Libro bianco” redatto sulla base di quanto appreso durante la settimana di formazione.