Nasce l’app dell’Orientale per il car pooling.

Con un’APP nasce il servizio di mobilità sostenibile che permetterà agli utenti dell’Orientale, quindi studenti, personale tecnico-amministrativo e docenti, di utilizzare un veicolo in condivisione.

Più propriamente l’App de L’Orientale si definisce un servizio di car pooling che incentiva a condividere l’auto privata con altre persone, generando benefici nelle modalità di spostamento, in quanto va a ridurre l’impatto ambientale, sociale ed economico prodotto dai veicoli privati.

L’Orientale, con questa iniziativa, interviene nel contribuire alla promozione di stili di mobilità sostenibile, laddove le Università, generando spostamenti quotidiani di quanti devono raggiungere il luogo di lavoro e di studio, impattano fortemente sull’ambiente e sulla qualità di vita delle comunità circostanti.

L’Orientale, sensibile alle tematiche della sostenibilità, nella dimensione ambientale e sociale, partecipa attivamente alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile.

Info tecniche dell’app:

applicazioni client per piattaforme Android ed Apple per la

condivisione di posti in auto nel tragitto casa-università e viceversa.

Consente di:

– offrire un passaggio

– cercare tra le offerte disponibile un passaggio utile

– configurare vari parametri tra cui il tipo di auto disponibile, i propri contatti (da rendere o meno visibili), i range di ricerca ecc.

“Promuovere sistemi di mobilità sostenibile chiama in causa anche le Università che, generando quotidiani spostamenti di studenti e personale per raggiungere il luogo di studio e di lavoro, impattano fortemente sull’ambiente e sulla qualità di vita della comunità circostante” dice la prof.ssa Alessandra De Chiara, Delegato del Rettore allo Sviluppo della Sostenibilità.