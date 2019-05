“Buona Palma Campania”: presentato il progetto di marketing territoriale, 3 giorni di valorizzazione del territorio.

Si è conclusa, raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati, la tre giorni dedicata alla presentazione del progetto di marketing territoriale “Buona Palma Campania”, promosso dall’Amministrazione Comunale in sinergia con l’omonima nascente Associazione Culturale e SEMA, Agenzia di Comunicazione Integrata, specializzata nella realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione dei territori. La kermesse ha visto avvicendarsi, presso il teatro comunale, nella presentazione della genesi del progetto e delle varie azioni che saranno realizzate: Nello Donnarumma, Sindaco di Palma Campania; Luigi Albano, Assessore alle Attività Produttive di Palma Campania; Elvira Franzese, Assessore alle Attività Culturali di Palma Campania; Marco Saviano, Presidente dell’ Associazione Culturale “Buona Palma Campania”; Antonio Mattiello, Vice Presidente dell’ Associazione Culturale “Buona Palma Campania” e Giuseppe Ottaiano, Art Director di SEMA. Il progetto presentato ha l’obiettivo di promuovere le aziende palmesi e i loro prodotti in stretta relazione alle eccellenze del territorio, mediante la divulgazione dell’importante patrimonio di sapori e saperi che attraverso il tempo ha scritto la storia della gente di Palma Campania. Imprenditoria e cultura risultano, dunque, strettamente collegate e unite in questa progettualità. Primo step del progetto è stata la realizzazione del portale web www.buonapalmacampania.it , già on-line, un luogo virtuale dinamico, pensato per ospitare non solo l’offerta commerciale e culturale di Palma Campania, ma anche eventi, iniziative e tutto ciò che possa essere di interesse sul e per il territorio. Numerose le altre azioni messe in campo e che saranno realizzate nel prossimo futuro: una guida della città, eventi dedicati alla nocciola e al pane, iniziative volte alla valorizzazione di Via Roma, intesa come luogo di aggregazione cittadina, attività di comunicazione mirate. Le azioni previste nell’ambito di tale struttura progettuale prevedono, inoltre, lo svolgimento di un ruolo attivo da parte delle locali istituzioni scolastiche, interlocutori privilegiati nella costruzione di un positivo rapporto con le nuove generazioni in quanto primo punto di incontro tra esse e il territorio. E proprio agli allievi dei locali istituti scolastici, l’Istituito Comprensivo Vincenzo Russo, l’Istituito Comprensivo Antonio De Curtis e l’ISIS Antonio Rosmini, è stata presentata l’iniziativa “Io Abito Qui”, che li vedrà protagonisti a partire dal mese di settembre. A latere della presentazione del progetto di marketing territoriale “Buona Palma Campania” si è tenuta anche la presentazione del libro fotografico “Campania, bellezza del Creato” e l’esposizione dell’omonima mostra fotografica ad esso dedicata. Una tre giorni coronata dal successo, vista la grande partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e in particolare dei rappresentanti dell’imprenditoria locale, un nuovo punto di inizio per un progetto di ampio respiro che mira a cambiare il modo di percepire, sia all’interno che all’esterno, la realtà territoriale di Palma Campania.

