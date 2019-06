Elezioni, ballottaggi in 4 comuni del casertano, si vota ad Aversa, Capua, Casal di Principe e Castel Volturno.

Domenica 9 giugno i cittadini di 4 comuni del casertano torneranno alle urne per eleggere il sindaco nel turno di ballottaggio, dal momento che nel primo turno disputato lo scorso 26 maggio in concomitanza con le elezioni europee nessun candidato ha raggiunto la soglia del 50% + 1 dei voti necessari per ottenere l’elezione al primo turno.

Ad Aversa andranno al secondo turno i quasi omonimi Gianluca Golia, sostenuto dalla Lega ed Alfonso Golia sostenuto dal Pd.

A Capua la sfida sarà tra Luca Branco sostenuto dal centrosinistra ed Angelo Di Rienzo sostenuto dal centrodestra.

A Casal di Principe il sindaco in carica Renato Franco Natale dovrà vedersela con Luigi Petrillo.

Infine a Castel Volturno, la sfida sarà tra Luigi Umberto Petrella, sostenuto dal centrodestra e Nicola Oliva, sostenuto da liste civiche.