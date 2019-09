Festa del Vino a Lettere sabato 21 e domenica 22.

Il 21 e 22 settembre 2019 torna uno dei wine event più attesi nel settore dell’enogastronomia nazionale, la IV^ edizione della “Festa del Vino di Lettere” nell’affascinante scenario del Castello Medioevale. L’Evento è organizzato dalla ProLoco di Lettere e dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con AIS Campania. Il vino frizzantino Doc di Lettere si sposerà con le tante gustose specialità gastronomiche preparate da sapienti ristoratori e chef stellati, il tutto accompagnato da musica tradizionale e scenografici spettacoli itineranti.

21 e 22 Settembre 2019 la Festa del Vino 🍷 a Lettere un grande evento una grande tradizione.

Nel magnifico Castello Medievale 🏰 di Lettere 2 giorni all’insegna dalla cultura enogastronomica di questo splendido territorio con musica e balli e tante altre Attrazioni.

➡ Start Ore 19:30

.

➡ Ticket Ingresso Completo 12 € ( 2 Primi 🍝 1 Secondo 🍗 2 calici di Vino ( o acqua )🍷 1 Dolce 🍭 E liquore Locale 🥃 )

.

➡ Ticket Cena limitato/bambino 6 €( o primi o secondi sempre con dolce vino o acqua )

.

➡ I Ristoratori della serata :

.

🍽 La canonica special events

🍽 Resort Paradiso

🍽 Elisabetta luxury events

🍽 Gran hotel ristorante la Meridiana

🍽 Borgo Antico

🍽 Giardino delle Rose

🍽 Ristorante la Panoramica

🍽 Villa Palmentiello

.

➡ Gli artigiani della serata :

.

👉 Caseificio fratelli Bari

👉 Caseificio Bari

👉 Macelleria Vuolo

👉 Macelleria D’Amora

👉 Parco Mille Luci

👉 Panificio Calabrese

👉 Panificio Varone

👉 Pasticceria Di Dato

👉 Liquori Sorrentino

.

➡ Zona Parcheggio con Navetta (4 euro per autoveicolo)

.

Per raggiungere evento da Autostrada 👉 uscita Castellammare direzione Gragnano ➡Direzione Lettere 👉Uscita Angri Direzione Sant’antonio Abate ➡ Direzione Lettere

Correlati