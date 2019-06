Il Comune di San Giuseppe Vesuviano aderisce alla Giornata Nazionale dello Sport indetta dal CONI, appuntamento domenica 2 in piazza Garibaldi.

Il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha aderito alla XVI Giornata Nazionale dello Sport, promossa dal CONI, che si svolgerà domenica 2 giugno, a partire dalle ore 10, in piazza Garibaldi: moltissime le attività sportive a cui sarà possibile partecipare.

Si tratta di una grande manifestazione aperta a tutti e che si svolge contemporaneamente sul territorio nazionale, con la presenza di molti comuni italiani, ed è rivolta a chi ama e pratica lo sport e alla promozione di numerose discipline sportive.

Il tutto verrà svolto sotto la direzione del CONI che, in coordinamento con le associazioni, gli organismi sportivi e gli Enti Locali operanti nel territorio, intraprenderà, nell’ambito delle

proprie competenze, iniziative volte a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo, di tutela della salute, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e

rafforzamento della società civile.

Anche quest’anno si è deciso di confermare la scelta della passata edizione, ovvero coinvolgere le nostre Comunità Italiane all’Estero (CIE) che, grazie all’organizzazione di iniziative promozionali legate allo sport e al “made in Italy” da parte dei Delegati CONI dei sei

paesi riconosciuti (Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti, Svizzera e Venezuela), potranno vivere “a distanza” la XVI Giornata Nazionale dello Sport.

“Abbiamo ritenuto indispensabile aderire alla Giornata Nazionale promossa dal CONI per regalare ai giovani di San Giuseppe Vesuviano una sana domenica di sport – sottolinea Marica Miranda, assessore delegato – chi verrà potrà cimentarsi in diverse attività sportive.

Sarà un momento di aggregazione e di arricchimento per tutti”.