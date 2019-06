Premio Aniello Ambrosio, giovedì 6 al Comune di San Giuseppe Vesuviano.

Giovedì 6 giugno, alle ore 11:00, la sala consiliare del Comune di San Giuseppe Vesuviano

ospiterà il premio “Aniello Ambrosio”, riconosciuto in ambito regionale e nazionale, dalle

autorità civili e religiose, quale prestigioso simbolo di promozione della legalità e della giustizia.

L’evento, che dopo 3 anni ritorna a San Giuseppe Vesuviano, nella cittadina natale del

magistrato Ambrosio, è patrocinata dal Comune di San Giuseppe Vesuviano, dalla Fondazione

Castelcapuano ed è voluta da Lilia Giugliano Ambrosio, erede della famiglia di San Giuseppe

Vesuviano dove visse e mori, Aniello Ambrosio (1864 -1935), consigliere della corte di

cassazione.

Nel corso della cerimonia l`importante riconoscimento sarà consegnato ai Magistrati risultati

primi nella graduatoria nazionale dell’ultimo concorso e nella graduatoria del Distretto della

Corte d’Appello di Napoli. Vincitori sono Simona Di Maria prima in Italia e Ugo Spagna primo in

Campania.

A moderare ci sarà Antonello Perillo caporedattore responsabile RAI TG Campania. A dare il

benvenuto agli ospiti Vincenzo Catapano sindaco di San Giuseppe Vesuviano e Ottavio Lucarelli presidente ordine giornalisti della Campania. Nel corso delle premiazioni prevista l’esibizione del tenore Giuseppe Gambi.

Brevi relazioni per la formazione dei giornalisti saranno svolte dai membri del Comitato d’Onore composto da Luigi Riello Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, Ettore Ferrara Presidente del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo Presidente del Tribunale di Napoli Nord, Antonio Buonajuto Già Presidente della Corte di Appello di Napoli e Raffaele Numeroso Già Presidente della Corte di Appello di Napoli.

“Desidero ringraziare la professoressa Lilia Giugliano Ambrosio per aver aderito al mio invito di riportare il premio a San Giuseppe Vesuviano – commenta Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano – ritengo giusto e doveroso che sia la città di San Giuseppe Vesuviano a dare lustro alla memoria del Magistrato Aniello Ambrosio. Sarà un onore per me e per tutti i componenti della Giunta e del consiglio comunale ospitare domani, in sala consiliare, gli autorevoli ospiti dell’evento”.