Sorrento, riapre piazza Angelina Lauro, arredo urbano ecosostenibile.

A partire dal 2 giugno prossimo piazza Angelina Lauro, a Sorrento, riapre alla circolazione veicolare in coincidenza con la fine dei lavori di restyling, che hanno riguardato una redistribuzione del spazi, una nuova pavimentazione e l’istallazione di una grande vasca ornamentale.

L’ordinanza, firmata questa sera dal dirigente Antonio Marcia, prevede l’istituzione del senso unico di marcia con accesso da corso Italia ed uscita dal varco di fronte via De Curtis.

La sosta sarà vietata sul lato sinistro del senso di marcia mentre, su quello destro, ci sarà un’area riservata alla sosta per le autovetture, regolamentata da parcometro, con durata massima consentita di un’ora, fatta eccezione per i veicoli al servizio di persone disabili. Un’altra area, infine, sarà destinata allo stazionamento taxi e a quello di biciclette in apposite rastrelliere.

“Si tratta di un provvedimento attuato in via sperimentale – spiega il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo – Al termine dei lavori in via Marziale decideremo, anche sulla base dei suggerimenti dei commercianti e dei cittadini, il dispositivo definitivo da varare”.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, in programma il prossimo 5 giugno, a partire dalle ore 10, piazza Angelina Lauro, a Sorrento, riaperta dopo il recente restyling, ospiterà un grande evento dedicato allo sviluppo e alla creazione di arredo urbano ecosostenibile.

L’iniziativa, nata da una collaborazione con l’associazione degli ex allievi del liceo “Gaetano Salvemini”, è promossa dal Comune di Sorrento e da Penisolaverde e vedrà il coinvolgimento degli studenti delle scuole della penisola sorrentina.

I tecnici della start-up milanese Caracol, specializzata nell’ambito dell’applicazione della robotica e della stampa 3D e che vede tra i fondatori il designer sorrentino Giovanni Avallone, realizzeranno alla presenza del pubblico, elementi di arredo urbano, utilizzando materiali di natura termoplastica provenienti da rifiuti comuni come bicchieri e bottiglie di plastica, al cento per cento riciclati e riciclabili.

“I prodotti fabbricati nel corso dell’iniziativa, in particolare panchine, saranno donate alla Città di Sorrento e installate permanentemente sul territorio comunale – spiega l’assessore all’Ambiente, Rachele Palomba – L’obiettivo è quello di proporre e mettere in mostra una nuova forma di produzione altamente innovativa, ecostenibile, socialmente utile e con importanti caratteristiche estetico-funzionali”.

Per Filippo Attanasio, presidente dell’associazione degli ex allievi del Salvemini, il liceo sorrentino del quale il prossimo anno ricorreranno i 50 anni della fondazione “L’associazione non nasce per rimanere tra le mura della scuola. E’ fondamentale che si realizzi un meccanismo virtuoso di cittadinanza attiva che possa trovare nell’associazione un canale per promuovere iniziative ca sostegno e in favore della cittadinanza tutta, con l’obbiettivo di sensibilizzare gli abitanti della penisola sul tema ambientale”.