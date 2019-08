Troppi incidenti, videosorveglianza per le strade di Giugliano.

Troppe, e sempre più in aumento, le richieste di risarcimento danni presentate al Comune di Giugliano (Napoli) da parte di pedoni ed automobilisti a causa di strade sconnesse, tombini rialzati o pavimentazione non perfettamente aderente. Il costo a carico dell’ente pubblico è di circa 700mila euro, di cui 100mila per spese legale.

Per verificare però la fondatezza delle richieste , il Comune ha deciso di dotarsi di una apparecchiatura che “fotograferà” lo stato di salute delle strade, rilevando se all’ora e alla data indicata c’erano realmente buche o altri tipi di “insidie” che possano aver causato l’evento. Il servizio è previsto dalla nuova gara di manutenzione, che prevede un ampio rifacimento di strade e marciapiedi.

“Chi immagina che il Comune di Giugliano possa essere il suo bancomat adesso dovrà fare attenzione – spiega il Sindaco, Antonio Poziello-. Una serie di richieste risarcitorie anomale sono state già trasmesse all’autorità giudiziaria per le valutazioni. Altre seguiranno”. (ANSA)