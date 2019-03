100 passi verso il 21 marzo, martedì 12 al Maschio Angioino.

Martedì 12 marzo alle ore 10.00 nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, si terrà l’iniziativa del Comune di Napoli “100 Passi verso il 21 marzo“, dedicata alle vittime innocenti di camorra in occasione della “XXIV Giornata nazionale della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie“, giornata riconosciuta con la legge n. 20/2017 che quest’anno, per la Regione Campania, si terrà ad Avellino.

All’incontro parteciperanno l’Assessore ai Giovani e Patrimonio, Alessandra Clemente, l’Assessore alla Scuola e all’Istruzione Annamaria Palmieri, il delegato ai Beni Confiscati e Presidente della Commissione Scuola del Comune di Napoli Luigi Felaco, il Presidente della Fondazione Polis Don Tonino Palmese, il referente di Libera Memoria Bruno Vallefuoco, il referente di Libera in Campania Fabio Giulianie e il Direttore del Napoli City Choir Carlo Morelli, ascolteremo le testimonianze dei familiari delle vittime, presenteremo il progetto “La Compagnia dei Simpatici” a cura di Ivan Scherillo e della compagnia BBM Teatro e daremo vita alla tavola rotonda “Musica come riscatto”, alla quale prenderanno parte i cantautori Tommaso Primo, Tueff e Nando Misuraca moderati dal giornalista Arnaldo Capezzuto.

Per seguire l’incontro è possibile registrarsi al seguente link fino ad esaurimento posti e con possibilità di assistere all’impiedi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd97zvs5HDgaPNZkOUigZ8kxUVhx83dKEMSuMnjus1zZmNtzg/viewform?usp=sf_link