200 ospiti per il party Camomilla Italia a Capodichino.

Un via vai di hostess e piloti, c’è chi parte e chi aspetta, trolley, borse e passaporti. E poi c’è Camomilla Italia che riapre il suo storico punto vendita nell’aeroporto di Capodichino con una festa inedita che ha coinvolto circa 200 invitati d’eccezione e un ospite speciale: l’attrice Claudia Ruffo, volto di “Un posto al Sole”.

Nel locale dal design rinnovato e dallo stile moderno per il primo baluardo nel mercato travel retail, un happening tra bollicine e finger food, accompagnati dalla musica sapientemente mixata dalla nota dj Alessandra Argentino, con l’organizzazione di Arakne Communication e No Words.

A fare gli onori di casa i titolari Mario, Annamaria e Giorgia Pierro. Visti tra i tanti Mirella Iorio Marino, Giovanni Raggio, Gennaro Rubinacci, Arianna Borzacchiello, Stefania Cefalì, Sabrina Ruggiero, Silvia Iacolare, Marta Catuogno, Adriana Gallo, Ludovica Russo, Giusi D’Angelo, Gioia Caputo, Giusi Farina, Rosa Carillo, Anna de Filippo, Concetta Moriello, Carmine Pianello, Cristina Ippolito, Donatella Cagnazzo.

“Pink Gold” è il nome del nuovo layout ideato dallo “Studio Poiesis” per il brand Camomilla Italia. Lo store, che si presenta elegante, raffinato e dinamico, vuole trasformare il momento dell’acquisto in un’esperienza immersiva, che trasferisce al cliente un’emozione a 360 gradi. L’ambiente è luminoso, caldo e intenso; La diversa finitura delle pareti crea un interessante gioco luci–‐ombre che rende dinamico lo spazio.

La leggerezza del metallo in “Pink Gold” si contrappone alla durezza del pavimento in effetto pietra. Un layout nato per emozionare.

Design e tecnologia si fondono in questo nuovo store. All’interno del punto vendita è stato infatti inserito uno schermo touch screen che dà la possibilità alle clienti di acquistare direttamente sullo shop online del brand, tutto nell’ottica del processo Click&Collect lanciato ormai da diversi mesi e che sta riscontrando i sui maggiori successi proprio nel travel retail.

Camomilla Italia crede fortemente nel settore travel, contando una copertura del 10% della rete nel settore, e continua a crederci tanto da avere già in programma come prossima apertura l’aeroporto di Venezia, in una zona gold Air side, che avrà le stesse caratteristiche di layout e concept di Capodichino.

Uno store che nasce come vetrina sul mondo in momento storico cruciale per il brand che da pochi mesi ha aperto il suo primo showroom a Mosca, in piazza rossa. Un enorme trampolino di lancio per approdare nel mercato russo e per il processo di internazionalizzazione. www.camomillaitalia.com

Camomilla Italia

Camomilla Italia è un marchio C.M.T., Compagnia Manifatture Tessili srl, fondato nel 1974 da un imprenditore napoletano.

Camomilla Italia è la storia di ogni donna raccontata attraverso un capo d’abbigliamento, un accessorio, un dettaglio. La proposta moda Camomilla Italia si è trasformata nel tempo, divenendo sinonimo di femminilità, eleganza e versatilità. Gli elementi distintivi del marchio creatività e qualità hanno reso Camomilla Italia il brand di riferimento per il modo dell’everyday wear.