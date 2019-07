A Castellammare il “Pitch Event”, il campo estivo del progetto Escogita. In programma tre giorni formativi, dal 19 al 21 luglio, presso il Sacro Cuore di Scanzano,

Castellammare di Stabia si prepara ad accogliere il Pitch Event, un campo estivo di formazione per gli animatori del Progetto Policoro. Una tre giorni che punta i riflettori sulle “best practices”, per sottolineare che in Campania, può e deve vincere la scelta della sinergia e della cooperazione. L’evento è in programma da venerdì 19 a domenica 21 luglio, presso il Sacro Cuore nella frazione di Scanzano.

Il Pitch Event è un’iniziativa realizzata nell’ambito del progetto ESCOGITA, promosso da Inecoop con il cofinanziamento del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e prevede la realizzazione di un percorso operativo per la creazione e accompagnamento di nuove imprese giovanili incubate e accompagnate dai consulenti del progetto Escogita durante l’anno.

Il campo estivo è rivolto gli animatori del Progetto Policoro provenienti da diverse regioni, che durante il loro mandato, hanno l’obbligo di accumulare determinate ore di formazione e la libertà di scegliere un campo estivo a cui partecipare. Agli animatori di comunità, Escogita, intende fornire attraverso questa esperienza, gli strumenti di accompagnamento e realizzazione di pitch.

I veri protagonisti del campo, saranno però, gli “Startupper” del progetto Escogita che presenteranno le loro idee ed i loro progetti e sulle stesse lavoreranno insieme agli animatori del Progetto Policoro per i tre giorni di formazione. Al termine del campo, ci sarà un premio per la migliore Start Up presentata.

Al Pitch Event interverranno venerdì pomeriggio il dott. Franco Cioffi, Temporary Manager, che illustrerà ai ragazzi i passaggi fondamentali per generare un’idea vincente. A sera, ci sarà una breve testimonianza dei ragazzi del pastificio Il Mulino di Gragnano e non mancherà un assaggio dei loro prodotti per la cena. Nella giornata di sabato, visita aziendale presso la MTS Solutions Srl e a seguire insieme al Mons. Francesco Alfano, i ragazzi del Policoro faranno visita alla Fondazione O.I.E.R.MO. Domenica, il campo si concluderà con la messa celebrata da Don Alessandro Colasanto, una visita guidata nel centro storico di Castellammare in compagnia di Maria Cristina Napolitano e la testimonianza dell’associazione culturale Echo, e per finire il tipico pranzo agli Chalet dell’Acqua della Madonna.