A Spaccanapoli sarà inaugurata la mostra di Nadia Basso ‘Le icone di Napoli’

Si terrà alle ore 10,30 di sabato 15 giugno 2019 l’inaugurazione della mostra ‘Le icone di Napoli’: l’artista Nadia Basso presenta sette suoi ritratti dedicati appunto a personaggi illustri strettamente legati alla cultura partenopea tra musica, teatro e cinema. La mostra è organizzata presso il Bar Settebello di Pino De Stasio ubicato a Spaccanapoli, in Via Benedetto Croce 8, che da tempo ospita interessanti eventi di natura artistico-culturale registrando successo di pubblico e partecipazione. Tra i personaggi, tutti proposti tramite acrilici su tela della misura 50×70, elenchiamo ad esempio Sofia Loren, Peppino De Filippo, Pupella Maggio e c’è un volto che l’artista ha ritratto due volte, una sorpresa che verrà annunciata in occasione dell’inaugurazione a tutti i partecipanti che interverranno.

