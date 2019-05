Al Bufala Village la grande arte: “Profumo di Bufala” la personale di Paola Paesano dal 31 maggio al 2 giugno ai Giardini di Maria Carolina.

Al Bufala Village ci sarà spazio anche per la grande arte. Un apposito spazio dei Giardini di Maria Carolina sarà infatti dedicato alla personale di Paola Paesano ‘Profumo di Bufala’ già esposta con un grande successo di critica e di pubblico nelle principali città d’Italia. Con otto quadri, il Bufala Village tenterà di raccontare al pubblico una parte della produzione pittorica della Dottoressa Paesano, Medico Veterinario in forza all’Asl di Caserta, autrice di una serie di tele raffiguranti la Bufala Mediterranea Italiana. Saranno esposte, con la gentile collaborazione del gallerista Giovanni De Lorenzo, le tele ‘A’ Vecchia’, ‘Io vulesse truva’ pace’, ‘Pensieri prima di morire’, ‘Si t’ ‘o ssapesse dicere’, ‘Nu me guardate’, ‘Cuorno lucente’, ‘E allora Bevo’ e ‘A Regina’.

Le opere di Paola Paesano hanno sorpreso e affascinato il pubblico che ha avuto modo di osservarle. I suoi quadri esprimono l’amore che nutre per gli animali e, allo stesso tempo, l’interesse di studiosa dell’anatomia. Entrambi questi elementi ci regalano rappresentazioni della Bufala in pose sempre espressive con i suoi occhi profondi. Grandi e possenti animali eppur dotati di una vulnerabilità che appare molto umana. Molteplici gli eventi nazionali ed internazionali a cui ha partecipato e i premi e testi critici che hanno esaltato il suo lavoro. Paola Paesano è risultata vincitrice della Biennale di Roma organizzata dal Ciac ed è entrata nella collezione privata di Vittorio Sgarbi a cura della Ea Editore. Un altro grande evento da non perdere, ovviamente al Bufala Village.