Al Chiostro di Santa Maria La Nova a Napoli si inaugura la mostra ‘I COLORI DELL’ANIMA’

Sfuggente, affascinante, eterea eppure percepibile…. Sono tanti gli aggettivi che possono descrivere l’anima, da sempre al centro di riflessioni filosofiche, religiose, artistiche. L’anima forse ha anche i suoi colori: sono le tinte delle emozioni, degli stati d’animo, dell’ispirazione che permette la creatività, il realizzare manufatti, l’agire per esprimere con forme e appunto colori un proprio messaggio, un’esperienza, ad esempio su una tela pittorica. Si terrà alle ore 16,30 di mercoledì 22 maggio 2019, presso il Chiostro di Santa Maria La Nova a Napoli, l’inaugurazione della mostra che, infatti, si intitola ‘I COLORI DELL’ANIMA’. Saranno in tutto quarantacinque gli artisti, dediti a varie forme d’arte (pittura, ceramica, fotografia), che parteciperanno a questa nuova edizione dell’iniziativa, che lo scorso anno nella medesima location ha registrato grande successo di pubblico e partecipazione. La mostra, fortemente voluta e promossa dall’Associazione Euro Arte Italia, è curata dall’artista Salvatore Di Palma con la collaborazione della pittrice Aurora Aspide, con la presenza del critico d’arte dott.ssa Antonella Nigro. L’ufficio stampa è affidato alla giornalista Emilia Sensale e per l’occasione ci sarà la macchina fotografica di Mariella Zifarelli per catturare i ricordi dell’incontro.

All’evento parteciperanno, tra gli altri, ‘La Posteggia Napoletana’ di Claudio De Bartolomeis e Diana Ronca con il maestro Massimiliano Essolito al mandolino, vi saranno le danze popolari a cura di Maria Grazia Altieri, lo scrittore Davide Brandi poi presenterà il suo libro ‘Tombola storica del 1734’ ed infine il cantante chitarrista GiòSciò Giovanni De Maio allieterà i presenti con la sua musica.

Ecco i nomi dei quarantacinque artisti partecipanti: Salvatore DI PALMA , Gemma AMOROSO, Aurora ASPIDE, Rita BALESTRA, Anna Maria BARATTO, Giacomo BUSTO, Ambrogio BOSCO, Filomena CACCIAPUOTI, Carmen CARUSO, Nello CARUSO, Fortunato DANISE, Antonio DEL PRETE, Pietro DI LEVA, Bruno DI NOLA, Achille D’ONOFRIO, Angela Maria ESPOSITO, Piera FIDENTEA, Maria FOTENYUK, Stefania GUIOTTO, Ciro GUZZI, Gennaro GUZZI, Ulriche HENN, Renato IANNONE, Fulvio LE GROTTAGLIE, Emilia Milly LOMBARDI, Federico NATALE, Antonella NOTTURNO, Gilda PANTULIANO, Jongo PARK, Kseniya PASHCHENKO, Silia PELLEGRINO, Ludovica PERNA, Meredith PETERS, Anna PONTI ,Vincenzo RUSSIELLO, Romina RUSSO, Carmela SBRESCIA, Francesco SELLONE, Emilia SENSALE, Vincenzo TESONE, Luigi TRENO, Lucia VECCHIARELLI, Marina VITOLO, Pasquale ZACCARELLA, Mariella ZIFARELLI. emili