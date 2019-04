All In, cofanetto e tour per i Toto, 3 date anche in Italia.

I TOTO sono lieti di annunciare la pubblicazione del CD box set “All In” per l’etichetta Legacy Recordings (divisione Catalogo di Sony Music) il 24 maggio .

Alla fine del 2018, una versione in edizione limitata vinile/CD del box set è stata venduta direttamente ai fan ed esaurita in tempo record attraverso lo store della band. Tuttavia, a causa della grandissima richiesta, il cofanetto CD sarà disponibile in tutto il mondo.

“All In” contiene i seguenti album dei TOTO: Toto, Hydra, Turn Back, IV, Isolation, Fahrenheit, The Seventh One, Kingdom Of Desire , Tambu, Mindfields e Toto XX. Il box set include anche un EP live mai pubblicato Live In Tokyo EP dal tour del 1980 oltre ad un disco intitolato Old Is New.

Il CD “Old Is New” contiene 10 brani, sette dei quali inediti e version di “Spanish Sea,” “Alone,” e “Struck By Lighting” pubblicati nel precedente best “40 Trips Around The Sun”. Tutti gli album presenti nel box sono stati rimasterizzati dai TOTO con il supporto di Elliot Scheiner e vengono accompagnati da un booklet di 24 pagine con foto inedite.

Insieme da oltre 40 anni e con migliaia di successi alle spalle, tra cui l’album più venduto di tutti i tempi – ossia “Thriller” di Michael Jackson – e riconoscimenti personali, i TOTO restano una delle band più famose al mondo. Sono il punto di riferimento da cui molti artisti hanno tratto le proprie influenze musicali ed ispirato le proprie produzioni, e continuano ad essere amati dall’intera comunità musicale essendo semplicemente sinonimo di credibilità. Sono parte integrante della cultura pop, e sono una delle poche band degli anni ’70 sopravvissute alle tendenze ed agli stili che si sono succeduti negli anni grazie ad una fan base multigenerazionale in tutto il mondo.

I TOTO saranno in concerto in Italia per tre date: Marostica (3 luglio), Roma (4 luglio), Lucca (5 luglio).

TOTO – OLD IS NEW TRACK LIST

Alone Devil’s Tower Fearful Heart Spanish Sea In A Little While Chelsea Chase The Rain Oh Why Struck By Lightning We’ll Keep On Running – What So Not & TOTO (Featuring Skrillex)

TOTO – 2019 – 40 TRIPS AROUND THE SUN TOUR

6/13 London, UK Live At Chelsea

6/15 Cork, IRL Live at the Marquee – Cork

6/18 Gavle, SE Gasklockorna

6/20 Oslo, NO OverOslo

6/21 Langesund, NO Wrightegaarden

6/22 Sarpsborg, NO Kulasparken

6/23 Aarhus, DK Ceres Arena

6/25 Sopot, PL Opera Lesna

6/27 Budapest, HU Budapest Arena

6/28 Klam Bei Grein, AT Clam Rock

6/29 Eisenstadt, AT Lovely Days

6/30 Berlin, DE Zitadelle Open Air

7/02 Munich, DE Tollwood Festival

7/03 Marostica, IT Piazza Degli Scacchi

7/04 Rome, IT Auditorium Cavea

7/05 Lucca, IT Piazza Napoleone

7/07 Albi, FR Pause Guitare

7/08 Cognac, FR Cognac Pubic Garden

7/10 Barcelona, SP L’Auditori del Forum

7/11 Nimes, FR Festival de Nimes

7/14 Gelsenkirchen, DE Gelnsenkirchen Amphitheater

7/16 Pratteln, CH Z7 Summer Nights Open Air

7/17 Fussen, DE Barockgarten

7/18 Salem, DE Schloss Open Air

7/20 Pori, FI Pori Jazz Festival

