Alla Guida editori il premio del Fondo nazionale per la cultura del Messico.

Il Fondo nazionale per la cultura e le arti (Fonca), agenzia pubblica del governo federale messicano, ha assegnato alla Guida editori il premio per la traduzione e la pubblicazione del grande successo internazionale “Tela de sevoya” di Myriam Moscona.

Il testo uscirà dopo l’estate nella collana Polispanica diretta da Rosaria Minervini e Giovanna Scocozza, delle università di Salerno e Perugia. La collana approfondisce le relazioni italiane-latinoamericane.

Myriam Moscona è una giornalista messicana, traduttrice e poetessa in ladino e lingue spagnole che proviene da una famiglia ebrea sefardita bulgara. Insegna alla Miami University. È stata l’artista residente dal Banff Center for the Arts nel 2000.

«Questo riconoscimento conferma la nostra vocazione internazionale. Sono molto orgoglioso del premio che è il risultato dello scouting anche nei confronti di autori stranieri, che la Guida editori sta portando avanti con tenacia» dice Diego Guida, patron della Guida editori.