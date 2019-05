Allarme infanzia, un bambino su 3 è malnutrito.

: un minore su 3 è, tagliato fuori dall’o coinvolto in varie forme dio di, come nel caso deie delle. A lanciare l’allarme è la www.woirnet.org ), secondo

Secondo la World Organization for International Relations (WOIR), fondata nel 1978 per iniziativa di Emilia Lordi-Jantus, anch’essa Dama dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, già funzionaria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e del Programma Alimentare Mondiale (WFP), nel mondo, 200 milioni di bambini sotto i 5 anni di età soffrono oggi di malnutrizione e non hanno cibo adeguato per essere in grado di difendersi da malattie facilmente curabili e prevenibili.

«Nella maggior parte dei casi, infatti, non è la malnutrizione in sé ad uccidere, ma le malattie e le infezioni che a causa di essa si sviluppano nell’organismo, come ad esempio la polmonite e le infezioni gastrointestinali, diarrea e vomito» commenta il dottor Alejandro Gastón Jantus Lordi de Sobremonte, attuale Presidente e Segretario Generale della WOIR.

È così che, prima di compiere i 5 anni di età, ogni giorno 15 mila bambini perdono la vita. E tra le cause principali vi è proprio una malattia facilmente curabile e prevenibile quale è la polmonite, che provoca annualmente la morte di un milione di bambini e che si rivela così un’infezione letale che uccide più della diarrea, della malaria e dell’AIDS messi insiemi.

Ma nei bambini, al di là degli effetti letali, la malnutrizione cronica ha un impatto ancora più devastante, perché pregiudica la crescita. «L’apporto di quantità sufficienti di proteine, vitamine e sali minerali, è fondamentale per il sostentamento dell’organismo dei più piccoli ma è anche indispensabile per lo sviluppo delle facoltà intellettuali di un bambino» puntualizza il dottor Sergio Pellecchi, Delegato in Argentina dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, da sempre in prima linea contro la malnutrizione infantile ed attualmente impegnato a sostegno della Fondazione CONIN (www.conin.org.ar) per combattere la malnutrizione infantile in Argentina ed in altri Paesi per conto degli Ordini Dinastici di Casa Savoia (www. ordinidinasticicasasavoia.it) dei quali è anche il coordinatore per le Americhe.

Secondo uno studio dell’UNICEF, infatti, i bambini affetti da malnutrizione cronica hanno un quoziente intellettivo ridotto e, in caso di sopravvivenza fino all’età adulta, sono maggiormente predisposti a patologie cardiache, diabete e patologie renali.

La collaborazione degli Ordini Dinastici di Casa Savoia con la Fondazione CONIN, iniziata nell’ottobre 2010 con la donazione di una tonnellata di zucchero, libri didattici, succhi di frutta, merende e coperte, è un impegno che è nel dna della millenaria tradizione benefica di Casa Savoia, una tradizione trova le sue massime esponenti nella Regina Elena, la seconda Regina d’Italia, definita la Regina della Carità da Papa Pio XII, e nella Regina Maria José che, come crocerossina, non esitò a lasciare l’Italia per assistere i soldati italiani in Africa Orientale.

La Delegazione Argentina degli Ordini Dinastici di Casa Savoia, presieduta dal Cav. Gr. Cr. Dr. Sergio Pellecchi, si è anche resa parte attiva nella ristrutturazione e modernizzazione della struttura CONIN di Del Viso (www.ayresdeesperanza.org), cittadina situata nel distretto di Pilar, a circa 44 chilometri di distanza dalla Capitale argentina, provvedendo al rifacimento della rete telefonica ed all’installazione di sei computer e di una rete wifi per le operazioni di amministrazione e comunicazione del Centro CONIN.