Anche l’AD Rai Salini ad Assici Con il Cuore.

“Questa sera, alle 20.35, si terrà ad Assisi ‘Con il Cuore’, l’evento di solidarietà per le mense francescane in Italia e nel mondo. Alla gara benefica parteciperà l’Amministratore Delegato Rai, Fabrizio Salini. Con la sua presenza – ha dichiarato il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato – la Rai dimostra l’attenzione ai temi sociali, civili e d’inclusione. Un percorso che le istituzioni pubbliche non possono non intraprendere e per le quali la comunità francescana conventuale di Assisi ne è grata”.

